La célèbre comédie musicale créée par Michel Berger et Luc Plamondon sera revisitée l'année prochaine.

Beaucoup en rêvaient, le célèbre opéra-rock créé par Michel Berger et Luc Plamondon sera de retour à l’automne prochain, plus de 40 ans après le premier album studio. "Quand on arrive en ville", "SOS d’un terrien en détresse", "Le monde est stone", ou encore "Le Blues du businessman", les plus grands tubes de Starmania seront revisités. "Nous remontons Starmania dans une nouvelle version. Elle sera sur scène dans un an à Paris. Elle n'a pas été jouée en France depuis 2001 et il y a une forte attente", annonce Luc Plamondon au Parisien.

Aux commandes du projet, Raphaël Hamburger, le fils de Michel Berger et France Gall, le producteur Thierry Suc ainsi que le dernier compagnon de l’interprète de "Evidemment", Bruck Dawit. Le jeune talent Thomas Jolly, qui a notamment collaboré avec Beyoncé ou Alanis Morissette, se chargera de la mise en scène. Ce dernier tient à inscrire cette œuvre dans "ce nouveau millénaire, dans le futur." Cette renaissance n’aurait pas été possible sans le geste inestimable de France Gall juste avant sa mort en janvier 2018 à l’attention de Thierry Suc. « Elle m'a dit : 'J'ai un cadeau pour toi. Je vais te donner ce que j'ai refusé de donner depuis vingt ans : les droits de Michel Berger sur Starmania'", explique-t-il au quotidien français.

Aucune information concernant les futurs artistes n’a pour l’instant été communiquée. Les castings sont d’ailleurs toujours ouverts pour les rôles de Ziggy, Johnny Rockfort, Zéro Janvier ou encore de Stella. A l’époque, la comédie musicale avait mis en lumière des artistes comme Daniel Balavoine, Maurane ou encore Céline Dion. “La dernière fois que j’ai vu France Gall, six mois avant sa mort, nous avions même commencé à parler de chanteurs et chanteuses potentiels. Elle voyait une brochette de vedettes. Il est toujours possible qu’une ou deux se glissent dans le casting, mais je ne suis pas certain que nous prenions cette voie”, confie le co-créateur de Starmania. Les places ont été mises en vente ce mardi 12 novembre. Après les dates parisiennes, une tournée des Zénith est prévue.