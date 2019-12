Le 10 avril 1979 était donné au Palais des Congrès de Paris la première de Starmania. L’opéra-rock futuriste imaginé par Michel Berger et Luc Plamondon est à ce jour encore l’un des spectacles francophones les plus célèbres. Jamais une comédie musicale n’a produit autant de tubes, soit une dizaine : "Quand on arrive en ville", "Le Blues du businessman", "SOS d’un Terrien en détresse", "Les uns contre les autres", "Le monde est stone", etc.

