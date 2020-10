L'interprète de "Superstition" vient de dévoiler deux nouvelles chansons originales, les premières depuis son album A Time To Love paru il y a 15 ans.

Quinze ans ! Le dernier album studio original de Stevie Wonder a déjà quinze ans. Il s’agit de A Time To Love paru en 2005. Un disque qui s’était hissé à la cinquième place dans les charts américains. Depuis, le chanteur auréolé de 25 Grammy et un Oscar n’avait pas chômé. Il n’avait pas arrêté de tourner, avait rendu hommage à Michael Jackson et Whitney Houston lors de leurs disparitions, collaboré avec Céline Dion sur son album Loved Me Back To Life et presté auprès des Daft Punks, Pharrell Williams et Nile Rodgers sur la scène des Grammy Awards en 2014. Mais de nouveautés sous son nom, il n’était pas question.

(...)