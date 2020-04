On y retrouve notamment Typh Barrow, Blanche ou encore Marka.

Les temps sont durs pour toute la scène musicale, fortement touchée par la crise du Covid-19. Les concerts sont annulés, les festivals menacés, les sorties d’albums reportés. Dans ce contexte, il est plus compliqué pour les artistes de mettre en avant leurs projets. Pour tenter d’y remédier, l’initiative Stream !t a mis en place une playlist éclectique uniquement composée d’artistes belges.

Mise en ligne ce matin, elle donne autant la place à des têtes déjà connues chez nous, comme Typh Barrow, Alice On the Roof, Mustii, Blanche, Marka ou Alex Germys mais aussi à des nouveaux venus comme Lyna, Tanaë, ECHT ! ou Haring. Les talents déjà établis donneront alors un coup de pouce aux jeunes pousses. 100 artistes ont ainsi pu profiter de cette visibilité. "Plus un artiste est streamé, plus il a de chance d’être découvert par d’autres personnes", confirme les organisateurs.

La playlist est disponible sur Spotify, Deezer et Apple Music.