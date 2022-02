Il y a une éternité que l’on n’a plus vu Stromae en concert. Sa dernière apparition sur une scène, c’était en 2019, pour la présentation de l’album de Coldplay sur lequel il chante (“Arabesque”). Une performance sans public depuis la vieille ville d'Amman, en Jordanie. L’année précédente, il s’était invité lors du concert d’Orelsan donné à Bruxelles. Mais pour le voir se produire en concert sous son propre nom, il faut remonter à 2015 ! C’est dire s’il est attendu ce mardi soir au Palais 12 pour son show baptisé “Avant-première” qu’il ira ensuite proposer à Amsterdam et à Paris.

Inutile de rappeler que la date affiche complet depuis belle lurette, même s’il ne s’agira pas d’un concert intégral. Le Maestro se produira pendant 60 minutes. Tout le monde espère évidemment qu’il y dévoilera de nouveaux titres de Multitude, son troisième album à paraître le 4 mars.

Histoire de boucler les préparatifs pour ce spectacle, Stromae a lancé un appel à son public. Sur Twitter, il a présenté son avatar, celui que l’on a pu voir sur les écrans géants lors de sa prestation pendant les Victoires de la musique. Problème : le personnage n’a jusqu’à présent pas de nom. Or, cet avatar va accompagner le chanteur pendant toute sa tournée. D’où cette demande de Stromae : “On ne lui a pas encore trouvé de petit nom, vous avez des idées, vous ?”

La semaine dernière, le Bruxellois a aussi dévoilé les dates de sa tournée nord américaine qui, outre des concerts lors du festival Coachella en avril, aura lieu entre octobre et décembre prochain. Il y a 10 dates au total, 5 au Canada et 5 aux États-Unis, dont, comme en 2015, une étape au mythique Madison Square Garden de New York.