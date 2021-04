Bien qu'il s'occupe de son fils de deux ans et demi, Paul Van Haver, plus connu sous le nom de scène de Stromae, a continué de faire de la musique, mais en évitant la médiatisation.

Dans les colonnes de Sudpresse, alors qu'il présentait, aux côtés de son épouse Coralie Barbier et son frère Luc Junior Tam, un projet en association avec MINI, l'artiste belge a également fait savoir qu'il continuait à faire de la musique.

Mais on ne sait pas encore à quelle date sortira son album. "Je n’ai pas encore de date à annoncer. Je continue à faire de la musique, je n’ai jamais vraiment arrêté. Je travaille, et je m’amuse énormément. Je suis conscient qu’il y a de la demande. Mon absence me fait du bien, mais n’est pas définitive. J’en profite pour m’occuper de mon fils de deux ans et demi. Et puis, ce n’est pas comme si je ne travaillais plus. Je suis juste beaucoup moins médiatisé", confie-t-il à nos confrères.

Avant d'évoquer son manque de la scène. Le ressent-il vraiment ?. "Ça dépend. Quand je suis dans la phase de composition, j’ai parfois des flashes et des idées qui arrivent. En fait, j’ai peur de ne pas pouvoir suivre physiquement. La scène est un exercice physique de deux heures qui n’est pas à négliger. Normalement, ça devrait bien se passer, même si j’ai pris un petit peu de poids."