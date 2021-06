Cela fait bientôt cinq ans que Stromae est en pause carrière. Musicale, s’entend. Son dernier album, Racine carrée, date de 2013 et depuis, en dehors du morceau “Défiler” rendu public en 2017, les fans n’ont rien eu à se mettre sous la dent si ce n’est des collaborations dans lesquelles apparaît la signature du Maestro. Son quotidien, c’est Mosaert, le label créatif qu’il a fondé avec son épouse Coralie et son frère Luc Junior Tam. Ils sont actifs tant dans l’audiovisuel que dans le prêt-à-porter et… dans la musique. Car Stromae l’a redit à plusieurs reprises depuis 2018, il n’a pas arrêté la musique. Mais cette fois, il prend désormais son temps…

Il aurait tort de s’en priver tant le public semble enclin à se montrer patient et ne l’a pas oublié. La preuve avec un sondage réalisé en France pour le compte de RIFFX, plateforme dédiée à la musique du… Crédit Mutuel. À la question de savoir quelle a été la chanson de ces 20 dernières années, ils ont plébiscité Stromae. Ils sont 36 % à avoir choisi “Formidable” et 35 % à avoir penché pour “Papaoutai”, deux titres extrait de Racine carrée, 2,5 millions d’exemplaires vendus.

Bientôt un nouvel album?

Paul Van Haver devance Indochine (“J’ai demandé à la Lune”), Florent Pagny (“Ma liberté de penser”) et Johnny Hallyday (“Marie”). Suivent Renaud et Axelle Red (“Manhattan Kaboul”), Adèle (“Someone Like You”), Céline Dion (avec Garou pour “Sous le vent”, sans lui pour “Encore un soir”) et Daft Punk (“One More Time”) pour compléter le top 10.

Pas de trace de Jean-Jacques Goldman, de Mylène Farmer ou d’Angèle, en tout cas dans les 20 premières chansons classées !

Pour la petite histoire, fin décembre dernier, Stromae avait été pris en photo avec des candidats de téléréalité Les Marseillais dans un restaurant français très prisé de Dubaï. Et selon les informations de la DH, s’il était aux Émirats arabes unis, ce n’était pas pour y faire du tourisme mais pour enregistrer son nouvel album, le troisième seulement de sa discographie. Il reste à savoir quand le Maestro va dégainer ses nouveaux sons. Quoi qu’il en soit, il est attendu, non pas au tournant mais par son public.