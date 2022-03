Le voici donc le nouvel album de Stromae, le successeur de l’incroyable Racine carrée. Multitude est disponible depuis vendredi. Douze titres pour seulement 36 minutes au chrono, mais il n’y a pas une seconde à jeter sur ce disque qui est déjà l’album de l’année. Stromae est de retour après des années d’absence et il est au sommet de son art, tant en studio que sur scène. Sa prestation au Palais 12 de Bruxelles le 22 février dernier a laissé tout le monde pantois. Le chanteur peut être rassuré, il a assuré. "Cela faisait longtemps que je n’avais plus été épuisé comme ça physiquement, ça fait du bien, a-t-il confié lors de la conférence de presse qu’il a accordé à la presse belge mercredi. C’était cool, j’ai passé de bons moments, avec un peu de stress aussi. Après deux ou trois morceaux, ça allait, je me sentais bien." Les automatismes comme les chorégraphies sont venus naturellement, fruit de l’expérience, la bouteille comme il le dit lui-même. Et d’une dizaine de filages aussi, tout de même. "Quand j’ai chanté ‘Invaincu’(le titre qui a ouvert le concert et qui ouvre aussi l’album, NdlR.), j’étais ému de voir l’enthousiasme du public. Cela, comme la rapidité avec laquelle les places pour ces concerts sont parties, ça m’a profondément touché."

Du côté de l’album, ce n’est pas la grosse nouba. On est évidemment à l’opposé des serviettes qui tournent d’un Patrick Sébastien. L’une des marques de fabrique de Stromae est de poser des textes sombres sur des musiques plutôt festives. Avec Multitude, cependant, il y a plus de noirceur qu’auparavant. "Je suis heureux mais c’est vrai que j’ai toujours tendance à voir le verre à moitié vide. C’est ma façon de voir les choses, peut-être pour me protéger. Et puis, des chansons très positives sur des sujets comme le couple ou la paternité, on en a déjà entendu beaucoup. Moi, ce qui m’intéresse, c’est d’avoir un point de vue différent. J’ai cependant voulu terminer avec une chanson positive, ‘Bonne journée’, parce qu’il y a aussi des choses positives."