S’il n’a plus sorti d’album depuis sept ans, ni donné de concert depuis 2015, le Belge est tout sauf inactif.

Vendredi 19 juin, affolement sur la Toile. Stromae a posté un message sur ses réseaux sociaux et cela après sept mois de silence radio. Pour saluer les dix ans de la sortie de Cheese, son premier album. Et pour remercier ses fans de leur soutien.

S’il est vrai qu’à l’heure où l’on poste tout – et souvent n’importe quoi – plus vite que son ombre, un tel délai est synonyme d’éternité, c’est un peu vite oublier que l’interprète de “Papoutai” donne régulièrement de ses nouvelles par l’intermédiaire de ses proches. C’était encore le cas le 12 mars dernier, juste avant le confinement. Ce jour-là, Stromae fêtait ses 35 ans et son épouse Coralie Barbier lui a dressé un joli message sur Instagram : “Joyeux anniversaire à la personne la plus drôle, la plus bienveillante et la plus belle que je connaisse… Mon meilleur ami, l’amour de ma vie”. Le tout accompagné d’une photo prouvant que le chanteur semble tenir la grande forme.

Et il y a quelques jours, c’est une vidéo le montrant avec son fils à l’occasion de la fête des pères qui donnait de ses nouvelles.

© Reporters / Abaca



C’est devenu une sorte de norme, désormais Stromae s’exprime par personne ou projet interposé. Car s’il n’a plus sorti d’album depuis Racine carré il y a sept, ni donné de concert depuis 2015, il n’est pas pour autant resté inactif. Bien au contraire, on connaît beaucoup d’artistes dits actifs qui en font bien moins que lui.

Le Bruxellois avait prévenu : “Chanter, je n’en ai pas du tout envie. Mais de la musique, je n’arrête pas d’en faire […]. J’ai envie d’écrire, de composer, mais un peu plus dans l’ombre”. Et c’est ce qu’il fait. On ne compte plus les collaborations, que ce soit avec Orelan, Big Flo et Oli, Yael Naïm, Disiz la Peste, Vitaa, Caballero et JeanJass, MDH, etc. Sans oublier la surprise du chef, cette participation au dernier album de Coldplay et aux concerts donnés par le groupe sur le vieux fort d’Aman, la capitale de la Jordanie, pour la sortie du disque. Avouez qu’il y a plus oisif comme retraite.

N’oublions pas non plus son implication dans Mosaert, sa structure orientée mode. Celle-ci a, notamment, donné lieu à un défilé très médiatisé au Bon Marché, à Paris. Ainsi qu’à un titre, le bien nommé “Défiler”, chanson inédite disponible depuis le 27 avril 2018.

Alors oui, nombreux sont ceux qui espèrent et attendent un nouvel album de Stromae. Mais jusqu’ici, rien n’a filtré. Mais comme Stomae a décidé de jouer la carte de la surprise et d’être là où on ne l’attend pas, qui sait ce qu’il sortira prochainement de son chapeau.