Après ses apparitions lors dude Jimmy Fallon et sur le plateau d’une télévision aux Pays-Bas, Stromae s’est (enfin !) prêté au jeu de la promo en Belgique. C’était hier dans lede Bel RTL, au micro de Thomas de Bergeyck. Mais aussi sur Tipik, même si c’était très bref.

L’interview complète accordée à la radio de la RTBF a cependant été publiée ce mardi sur le site Internet de la station. Comme sur Bel RTL, le chanteur a évoqué son nouveau single “L’enfer” et sa prestation lors du 20 heures de TF1 dont il ne s’attendait pas, dit-il, qu’elle fasse autant de bruit. Il aborde aussi la question de la langue dans ses chansons. “À mes débuts, je n’imaginais pas qu’il était possible de briser les barrières de la langue. C’est après le succès d’‘Alors on danse’ qui a été numéro un dans plein de pays, y compris non-francophones, que je me suis dit que d’autres l’on fait avant moi et que, finalement, pourquoi pas. Il n’y a pas de raison que la musique n’aille que dans un sens”.

Il dit s’être imposé à lui-même de chanter en français et il regrette les quelques petits refrains en anglais présents sur Cheese, son premier album. “C’était peut-être parfois pour des mauvaises raisons. C’est tellement compliqué de chanter dans une langue qu’il faut que ce soit sa langue maternelle. […] C’est plus simple et pour l’auditeur, je crois qu’il est plus agréable de sentir qu’il y a une aisance dans la langue.”

Dans cet entretien, Stromae explique que le goût de refaire un album lui est revenu en 2018. Mais “L’enfer” et la chanson qui ouvrira Multitude, son nouvel album à venir, à savoir “Invaincu” selon la tracklist dévoilée, ont été écrites et composées avant cela. Il lui a donc fallu 2 à 3 ans avant de se remettre sur les rails suite aux ennuis de santé rencontrés en 2015 lors de son Racine carrée Tour.

Et il l’avoue, il a pensé à un moment quitter la Belgique, pour fuir la pression et bénéficier de plus d’intimité. “J’y ai déjà pensé, c’est vrai. Mais jusqu’à présent, ça reste viable donc je vis toujours ici. Mais il est vrai que je sens une différence. Je m’étais réhabitué à une espèce de petite tranquillité de vie bruxelloise, mais depuis le JT, je me suis rendu compte qu’il y a eu un effet TF1. Je fais les mêmes activités que d’habitude mais on me demande plus de photos. Je sens bien que mon nom et mon visage sont dans plus de têtes. Je ne pense pas quitter la Belgique, en tout cas pas définitivement. Mais par périodes, pourquoi pas. Il est prévu que je parte quelques mois aux États-Unis. Je reviendrai pour les concerts.”