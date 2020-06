C’était il y a tout juste dix ans, dans la foulée du tube “Alors on danse”, Stromae livrait Cheese, son premier album. Un disque qui s’il n’a pas connu l’insolent succès de son successeur Racine carrée sorti trois ans plus tard, contenait déjà le secret de la recette Stromae. À savoir des textes sombres, désabusés, sur une musique électro plutôt lumineuse et festive.

Dès le début de sa fulgurante ascension, le chanteur s’est vu attribuer un lourd héritage, celui d’être le Jacques Brel de l’électro.