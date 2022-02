Le Maestro est attendu sur la scène du Palais le 22 février pour le premier de trois shows d’une heure présentés comme des avant-premières (Amsterdam et Paris suivent). Le public aura-t-il droit à un aperçu de l’album Multitude attendu le 4 mars ou des concerts à venir cet été lors des festivals, la question reste posée. Probablement un peu de deux.

Dans un entretien accordé à Télérama, le chanteur a levé un coin du voile sur ce qu’il prépare pour la scène. "On travaille avec de la robotique, de l’animation 3D comme Pixar ou DreamWorks. C’est un spectacle ambitieux", confie-t-il. Il annonce de la mise en scène et de la gestuelle mais moins de danse pure. "J’ai envie d’en profiter davantage et d’être moins sur les rotules à la fin du show. Le précédent était très éprouvant et je n’ai plus le même corps : j’aurai bientôt 37 ans".

Ceux qui ont suivi la cérémonie des Victoires de la musique ont eu un aperçu de ce que cela donne avec l’avatar de Stromae qui indiquait au public la chorégraphie à suivre. Avec ses airs de Shérif Woody, on l’aurait cru échappé de Toy Story ou d’un autre film d’animation signé… Pixar.