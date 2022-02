Jour J moins 4 avant la sortie de Multitude, le troisième et très attendu album de Stromae dont on peut vous dire que c’est un petit bijou, une réussite totale comme vous pouvez le lire dans notre critique. Pour patienter jusqu’à vendredi, le Maestro a réservé un cadeau à ses fans : la possibilité de vivre ou de revivre le concert qu’il a donné jeudi soir à Paris, deux jours après celui du Palais 12. Il s’agit d’une avant-première de ce que sera son Multitude Tour qui animera les festivals de l’été (Werchter Boutique le 19 juin, Les Ardentes le 10 juillet et Le Cabaret Vert à Charleville-Mézières le 17 août) puis sa tournée qui fera étape au palais 12 de Bruxelles du 15 au 17 mars 2023, puis les 2 et 3 juin qui suivent.

Pour voir ce concert, cela se passe sur Tik Tok depuis dimanche soir. Il faut être inscrit sur le réseau social et cliqué sur la story de Stromae pour y avoir accès. Suivez le guide, c'est par ici que ça se passe.