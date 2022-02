Il s’était fait plus que rare depuis la fin de l’année 2015 mais voici qu’il apparaît partout. À quelques semaines de la sortie de son troisième album,, Stromae multiplie les apparitions. Remarquées à la télévision américaine et sur le plateau dude TF1, plus timides dans les médias belges, même si l’on suppose qu’il sera plus présent à l’approche de la sortie de son disque le 4 mars prochain.

Ce mercredi, nous avons appris que d’ici là il officiera comme président d’honneur de la 37e cérémonie des Victoires de la musique. L’événement aura lieu le vendredi 11 février et sera retransmis depuis la Seine Musicale, près de Paris, sur France 2 et France Inter à partir de 21 h 10. Un rendez-vous qui aura de forts accents belges – pas dans la voix, rassurez-vous – puisqu’il sera animé Laury Thilleman et Olivier Minne, un autre de nos compatriotes.

Si Clara Luciani, Orelsan et Feu ! Chatterton dominent les nominations avec respectivement 4 apparitions pour les deux premiers et 3 pour le troisième, Angèle suit à une longueur. Elle est en lice dans la catégorie de la Chanson de l’année qui est soumise au vote du public, avec “Bruxelles, je t’aime”. Ainsi que pour le trophée de la Création audiovisuelle, dans laquelle le public est aussi appelé à désigner le vainqueur. Et ce toujours avec la même chanson.

Pour les autres catégories, c’est un panel de 900 professionnels de la musique mais aussi de votants ne venant pas du secteur qui désignera les lauréats. Ils ont tous été recrutés sur lettre de motivation, est-il précisé. Il est vrai que depuis longtemps d’aucuns critiquent vertement l’entre-soi qui préside à l’octroi de ces Victoires. Une critique que l’on entend aussi pour nombre d’autres cérémonies du genre.