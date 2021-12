Stromae avait déjà conquis le coeur du public américain, alors qu'il s’était rendu dans le "Late Night with Seth Meyers" en 2014. Stromae avait déjà conquis le coeur du public américain, alors qu'il s’était rendu dans le "Late Night with Seth Meyers" en 2014.

Avec son nouveau single "Santé", sorti sur toutes les plateformes le 15 octobre dernier, Stromae a signé son grand retour après six ans d'absence. Depuis, le chanteur enchaîne les annonces: il a en effet confirmé sa présence dans plus de 15 festivals cet été et a également programmé une nouvelle tournée en Europe.Mais l'artiste séduit également outre-Atlantique, notamment grâce aux cartons de ses tubes "Alors On Danse" et "Papaoutai" à l'époque. Fort de son succès, Stromae a ainsi été invité cette semaine sur l'émission culte "The Tonight Show", présenté sur NBC par le célèbre animateur newyorkais Jimmy Fallon.Le chanteur bruxellois y performera son single "Santé" accompagné de danseurs et de musiciens, comme en témoignent ses photos publiées sur Instagram.