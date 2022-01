Question musique, 2022 nous réserve du lourd. Ne serait-ce que dans la sphère francophone, certaines sorties vont faire beaucoup de bruit.

À chaque nouvelle année, le même exercice : celui de ce qui vous attend dans les 12 prochains mois. En musique, à chaque changement de calendrier, la tâche est un peu plus compliquée. C’est que le secteur est secoué par les évolutions, dont le streaming, et la mode des sorties non annoncées pour faire le buzz. Et le Covid n’est pas venu aider à y voir plus clair. Faut-il rappeler la déferlante de nouveautés qui a marqué le dernier trimestre de 2021 ? Il y en a eu tellement qu’on se demande si des disques originaux verront le jour cette année-ci.

Qu’on se rassure, 2022 aura bien son lot de galettes fraîches. Et il y a du lourd en attente, ne serait-ce que pour les artistes francophones que l’on explore aujourd’hui.