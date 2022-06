Un nouvel EP cinq titres intitulé Pas de sens (qui sera un double EP à la façon du double 45 tours Les poissons s’en fishent et les pieds s’en footent de 1988), la reprise de la tournée interrompue par le Covid, la radio dans le 8-9 de VivaCité, ses émissions sur les archives sur La Trois, Jean-Luc Fonck (et donc Sttellla) est partout. Jusqu’au cœur d’une campagne à l’occasion du centième anniversaire d’Eqla (l’ex-ONA, l’Œuvre nationale des aveugles). Il fait partie des 12 célébrités belges qui ont prêté leur plume et leur voix pour celles et ceux qui lisent autrement. L’inimitable Jean-Luc a écrit trois nouvelles qu’il dit également. Elles sont à écouter sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple Music et sur le site www.donneursdevoix.be. Il s’agit de mettre en valeur la place du livre pour briser l’isolement des personnes non ou malvoyantes en rappelant que s’il existe des ouvrages en braille, en grands caractères ou tactiles, 90 % des livres restent inaccessibles aux personnes déficientes visuelles. C’est là qu’interviennent bien à propos les audiolivres.

Rencontre avec Jean-Luc Fonck dans une pièce plongée totalement dans le noir…