Le groupe belge est de retour avec un cinquième album, Vivant, dont sont extraits les tubes “Dix ans” et “Cavale”.

Trois ans après Ni Rancœur Ni Colère, Suarez est de retour avec un album aux accents pop et années 80, jusqu’à reprendre le tube italien "Sarà Perché Ti Amo" de cette époque. Comme l’annonce l’un de titres de l’album, il est l’heure d’un nouveau départ. Pour ce faire, Marc Pinilla s’est entouré de nouveaux collaborateurs comme le compositeur français Da Silva ou encore l’américain Andrew Wuepper pour le mixage, qui a travaillé avec Dua Lipa et Justin Bieber, rien que ça. Le chanteur belge est également producteur pour la première fois de son propre projet.

En plus de ses activités artistiques, on le retrouve aussi dans les coulisses. Il s’occupe notamment de son site internet lancé pendant le confinement où l’on peut se procurer son disque (suarezlegroupe.be), il s’est aussi chargé du design de la pochette et de prendre contact avec l’usine pour fabriquer les CD, entre autres. Une véritable petite entreprise.

est une proposition qui tranche avec vos albums précédents, vous aviez envie de changement ?

"Il y avait certainement une envie de bousculer les automatismes, une envie de prendre des risques, une envie de se sentir vivant. Quand une chanson marche, on a tendance à vouloir la reproduire. C’est humain. Mais il vaut mieux proposer de nouvelles choses, tant pour moi que pour le public, sinon on s’ennuie, on tourne en rond et on devient un vieux ronchon aigri, c’est tout ce que je ne veux pas être ! Cet album est un peu décousu, il n’est pas homogène en termes de son et d’écriture. Je m’y retrouve davantage."