Le 5 avril 1994, Kurt Cobain, l’idole d’une génération, à l’époque sauveur du rock, disparaissait. Le chanteur de Nirvana s’est fait exploser la tête chez lui. Son corps sera découvert trois jours plus tard. Accro à l’héroïne, en proie à une pression médiatique folle liée à son succès, il s’est suicidé. C’est du moins la thèse officiellement retenue mais contestée depuis par de nombreux fans qui crient à l’homicide.

Vingt-sept ans après les faits, le FBI a très discrètement rendu public le dossier sur la mort de Kurt Cobain. C’est le magazine Rolling Stone qui l’a révélé. Y figurent seulement une dizaine de pages, parmi lesquelles des courriers adressés aux enquêteurs entre 1997 et 2007. Dans deux d’entre eux, les auteurs disent leur conviction qu’il y a eu meurtre et tentent de faire pression pour que l’affaire soit réexaminée. “La police qui s’est chargée de l’affaire n’a jamais vraiment voulu enquêter sur le meurtre, mais a insisté dès le début sur le fait qu’il s’agissait d’un suicide […]. Cela me dérange parce que son assassin court toujours”, peut-on lire dans un document daté de 2007.

© RETNA - REPORTERS

S’y trouve aussi un fax de 1997 envoyé par la société produisant la série documentaire Unsolved Mysteries dont un numéro a été consacré à la mort du chanteur de Nirvana. Elle mentionne qu’au moins un enquêteur privé, ancien adjoint au shérif du comté de Los Angeles, met en doute l’explication officielle sur la mort de Kurt Cobain. Il est question d’incohérences, y compris sur le mot retrouvé près du corps. Selon Tom Grant, l’enquêteur en question, il ne s’agirait pas d’adieux mais simplement d’une lettre annonçant qu’il prenait sa retraite. Thèse qui se retrouve évidemment au cœur du documentaire diffusé en 1997.