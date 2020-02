La cinquième édition des Decibels Music Awards se déroulent ce soir à Liège et est retransmise en direct sur La Deux et sur Auvio.

La cérémonie récompense les talents issus de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui ont marqué l’année. A la présentation, on retrouve Joëlle Scoriels, comme l’année dernière. 15 prix seront distribués au cours de la soirée, 10 d’entre eux ont été décernés par le public et les 5 autres par le secteur de la musique. Le public pourra par contre voter pendant la cérémonie pour le hit de l’année (Angèle – "Balance ton quoi", Angèle – "Tout Oublier", Kid Noize – "Walking to the Jungle" et Loic Nottet – "On fire").

Pas de chance, la soirée s’ouvre sur un bug. Mais Suarez, qui ouvre le bal, ne se laisse pas déstabiliser et interprète en exclusivité son dernier single "Cavale". Il est nommé dans la catégorie Chanson Française. Le premier prix à être remis est celui des artistes Dance et Electro, où sont nommés Liho, Loyd, Todiefor et Henri Pfr. Ce dernier remporte le prix pour la troisième fois d’affilée. Le DJ a eu la chance de se voir remettre le trophée par sa copine l'influenceuse française Enjoy Phoenix qui faisait sa première télévision belge. Il a également reçu deux disque d’or sur le plateau.

Après le duo sensuel et solaire de Claire Laffut et Yseult sur "Nudes", le prix de la Chanson Française est remis sans grande surprise à Angèle, comme l'année dernière. Difficile de faire face à l’artiste sur laquelle tous les yeux sont tournées ces derniers temps. Si Angèle est en train de se produire à Paris ce soir et ne peut donc pas être présente, les organisateurs ont néanmoins trouvé une astuce pour la faire apparaître à l’écran malgré tout. L’humoriste Gui-Home s’est rendu dans sa loge à Bercy pour lui remettre en main propre le trophée. L’artiste de 24 ans souligne que le prix devrait plutôt s’appeler "Chanson Belge" car toutes ses chansons ont été faites et produites en Belgique.

Au tour de son frère, Roméo Elvis de rafler la mise pour la catégorie Musiques Urbaines. Il n’est pas non plus présent étant donné qu’il accompagne sa sœur lors de ses quatre concerts ultra sold-out parisiens. Une fois encore, le prix est remis via l’intermédiaire de leur envoyé spécial.

Kid Noize s’est aussi vu remettre son premier disque d’or, une récompense "magique" selon le compositeur. Il en a aussi profité pour donner un avant-goût de son futur single "Blow It Up" qui paraitra le 3 mars.

Pour le prix convoité de l’album de l’année Arno, Kid Noize, Roméo Elvis et Alice On the Roof ont du s’affronter. Le grand gagnant est à nouveau Roméo Elvis pour son premier opus solo, Chocolat. Concernant les prix remis par le vote du secteur, son ancien compagnon de route Fabien Leclercq aka Le Motel remporte le prix du musicien de l’année. Loïc Nottet empoche lui le titre d’auteur-compositeur. Angèle récolte son deuxième prix de la soirée pour le concert de l’année.

Arno gagne la catégorie Rock et Alternatif face à Cocaine Piss, Winter Woods et Behind The Pines. Etant donné ses problèmes de santé, il n’a pas non plus se rendre à l’événement mais à tenu à remercier le public via une courte vidéo.

La révélation du moment, Lous & The Yakuza a interprété son titre "Dilemme" accompagné de quatre danseurs, une prestation sobre et élégante. Mais c’est le collectif namurois aux sonorités électro et hip hop Glauque qui est plébiscité pour cette catégorie.

Typh Barrow a ensuite livré une très belle prestation en duo avec l’artiste Kanak Gulaan sur "Aloha". Le prix du groupe de l’année est remis au duo de rappeurs Caballero & JeanJass. Pour la première fois depuis son accident de ski, Loic Nottet remonte sur scène pour interpréter son tout nouveau titre, "Heartbreaker", une chanson 100% pop aux accents 80’s et disco.