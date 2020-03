Le chanteur va puiser dans son répertoire ses meilleurs titres et des surprises.







N'oubliez pas d'activer le son sur la vidéo elle-même ;)

La mobilisation bat son plein pour lutter contre la morosité et l'ennui en ces temps de "confinement" pour enrayer la propagation du coronavirus. Comme à son habitude, Marka a toujours un tour dans son sac. Il dégaine le premier ce soir à 19h45 avec un mini-concert en direct depuis chez lui. Il y aura ses tubes, il y aura d'anciennes chansons puisées dans son répertoire et il annonce aussi quelques surprises. C'est à suivre en direct sur dh.be, ci-dessous. Merci à lui et bon amusement à toutes et à tous.