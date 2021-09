Avant l’inauguration de la statue devant Bercy et le concert d’hommage pour Johnny le 14 septembre, Yvan Cassar sort Johnny Acte II sur lequel il réorchestre à nouveau le Taulier.

Après le succès de Johnny (désormais appelé Acte I) paru en 2019, plus de 500 000 exemplaires vendus, Yvan Cassar récidive avec… Johnny Acte II (Universal). Soit un nouvel album sur lequel il habille la voix de Johnny Hallyday captée en live, "parce qu’il perd sa pudeur et se livre totalement", d’un orchestre symphonique ou, plus intimement d’une guitare et d’un quatuor à cordes.

Collaborateur des plus grands, de Mylène Farmer à Céline Dion en passant par Goldman, Aznavour et Sardou, l’homme à l’impressionnante crinière le jure, ce projet n’est pas un plan marketing. "Les gens peuvent penser ce qu’ils veulent, l’histoire de ma vie c’est 1998, l’année où j’ai commencé ce travail symphonique avec Johnny Hallyday au milieu du Stade de France." À l’époque, il y avait cinq chansons que l’on retrouve sur l’Acte I. Il en avait ajouté sept autres. Et s’il en propose de nouvelles, c’est parce qu’il veut transposer le tout sur scène. Et pour cela, il faut 20 à 25 titres. Une aventure audacieuse, sans réussite assurée.