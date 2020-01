Avec "Con te partirò", le morceau "Vivo per lei" (1997) demeure à ce jour le plus grand succès en Belgique d’Andrea Bocelli.

Plus de 20 ans après ce succès colossal, Hélène Segara, 48 ans, a décidé de rejoindre le ténor italien le 21 mars prochain au Sportpaleis d’Anvers (et le 19 à l’Accor Arena de Paris). Et de reformer ainsi leur duo mythique lors du concert de l’artiste de 61 ans. Infos et réservations au 070/345.345 ou via gracialive.be.