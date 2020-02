L’artiste de 29 ans est nommée aux Victoires de la musique qui se déroulent ce vendredi.

Avec seulement quelques chansons en poche, Suzane est parvenue à étaler 126 dates l’été dernier et devenir ainsi l’artiste la plus programmée des festivals. Son premier album Toï Toï vient tout juste de sortir. Au même moment, la voilà nommée dans les Révélations scène aux Victoires de la musique qui se tiennent ce vendredi soir. Elle est en concurrence avec Aloïse Sauvage et Hoshi. Et il y a de grandes chances qu’elle remporte ce prix.

La scène, elle l’a quelque part toujours connue grâce à sa formation de danse et ses années de conservatoire. Lassée d’être mise dans des lignes, coiffée du même chignon que les autres danseuses et de suivre les pas ordonnés, elle s’impose désormais toute seule face au public. Elle peut enfin improviser, écouter son instinct et lâcher prise. Rencontre avec une artiste bien dans son temps qui fusionne avec audace chanson française et électro.