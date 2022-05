La guerre en Ukraine s’éternise mais la mobilisation internationale ne faiblit pas. Y compris au sein du monde artistique. Juste après la visite d’Angelina Jolie à Lviv, Sylvie Vartan annonce la sortie d’un album dont les bénéfices seront reversés à l’Unicef au profit de l’Ukraine.

Composé de cinq titres (La Maritza, Odessa, Nicolas, Le Bleu de la Mer noire et Imagine de John Lennon ) axés sur les thèmes de l’exil, de la liberté et de la résilience, ce CD sera mis en vente à partir du 27 mai.

"Quand j'ai vu les images de ce peuple ukrainien sous les bombes, en train de fuir, ce fut un choc. Inévitablement, cela a ranimé en moi beaucoup d'images et de sentiments intenses de mon enfance", a fait savoir la chanteuse de 77 ans dans un communiqué. "Ce peuple slave et voisin de la Bulgarie me parle. Nous avons le même ADN. Même si la situation était très différente car, nous, nous ne fuyions pas une guerre mais une dictature brutale, je comprends le ressenti du peuple ukrainien. C'est un étrange mélange de soulagement de fuir l'horreur, de peur de l'inconnu et de tristesse de laisser derrière soi son pays, sa famille, ses amis, sa maison sans certitude de retour."

Elle sait de quoi elle parle. Et ses chansons, enregistrées en avril, devraient faire vibrer bien des cordes sensibles.