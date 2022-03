"La famille des Foo Fighters est dévastée par la disparition tragique et prématurée de notre cher Taylor Hawkins", écrit le groupe de Dave Grohl, l'ex-batteur de Nirvana, sans préciser la cause ni les circonstances du décès.

"Son esprit musical et son rire contagieux resteront à jamais gravés dans notre mémoire à tous", ajoute le communiqué à propos de l'Américain âgé de 50 ans.

Le corps du batteur "est là (au Casa Medina Hotel) et pour l'instant nous n'avons pas d'autre information", a dit à l'AFP une source du bureau du procureur à Bogota, sous couvert d'anonymat, en parlant d'un hôtel situé dans l'est de la capitale colombienne.

Les Foo Fighters, l'un des groupes de rock alternatif les plus notoires de la scène américaine, souvent plébiscité par la critique et connaissant de gros succès, devait jouer ce vendredi à Bogota à l'occasion du Festival Estéreo Picnic.

Ce Festival a partagé le communiqué du groupe et a publié sur les réseaux sociaux un message affirmant qu'à la suite d'un "fait médicale très grave, les Foo Fighters ne pourront se présenter ce (vendredi) soir et ont annulé le reste de leur tournée sud-américaine".

Taylor faisait partie des Foo Fighters depuis 1997, jouant des percussions sur certains de leurs plus grands succès, notamment "Learn to Fly" et "Best of You". Il avait auparavant joué de la batterie pour la chanteuse indépendante canadienne Alanis Morissette.

Des hommages ont afflué dans le monde de la musique, le légendaire Ozzy Osbourne saluant en lui "une grande personne et un musicien incroyable", et le rocker punk Billy Idol qualifiant la nouvelle de "tragique".

Le guitariste de Rage Against The Machine, Tom Morello, a loué "l'inarrêtable puissance rock" du défunt.

"Totalement incrédules à l'annonce de la mort de Taylor Hawkins", a tweeté le groupe de rock Nickelback.

Les Foo Fighters ont célébré leur 25e anniversaire l'année dernière et avaient récemment produit "Studio 666", un film d'horreur rock.