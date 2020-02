Avec plus de 75 millions d’exemplaires écoulés en 10 ans, la superstar de la pop en a vendu plus que tout autre artiste.

Le clip de son dernier single, "The Man", vient d’être dévoilé. Dans celui-ci, on aperçoit une femme qui tente de se frayer un chemin parmi des hommes représentés comme des géants qui manquent de l’écraser. Des visuels en accord avec le message féministe du titre, qui dénonce une société où les hommes sont en position de pouvoir et où les femmes doivent tant bien que mal essayer de s’imposer. Une chose est sûre, Taylor Swift a su s’imposer dans l’industrie musicale, et même, elle la surplombe.

L’ancienne chanteuse de country a vendu plus de singles que n’importe quel autre musicien ces dix dernières années, comme le rapporte Forbes. Au total, elle en a écoulé 75 893 000. Rien que ça ! Elle devance même de loin ses concurrents. Le deuxième dans le classement est Eminem avec 63 millions de singles vendus.

Lors de cette dernière décennie, l’interprète de "Bad Blood" a sorti cinq albums. Speak Now en 2010, Red en 2012, 1989 en 2014 Reputation en 2017 et le tout dernier, Lover, paru l’année dernière. Celui-ci s’est déjà vendu à plus de 3 millions d’exemplaires à travers le monde et les 18 titres de ce disque se sont tous classés dans le Hot 100 du Billboard, une première pour une artiste féminine.

1989 est l’opus qui a le mieux fonctionné avec 11 millions de ventes. Difficile pour les autres artistes de suivre la cadence. Taylor Swift incarne finalement à elle toute seule l’industrie musicale.