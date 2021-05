En 1980, Telex déstabilisait le public, les organisateurs et les jurés du concours. Quarante ans plus tard, ils restent parmi les seuls à avoir marqué les esprits et à toujours être évoqués.

À moins d’un mois de la finale 2021 de l’Eurovision, difficile de ne pas revenir sur la prestation de Telex en 1980. Et même si en tant qu’intervieweur vous ne posez pas la question, le concours s’invite par l’une ou l’autre anecdote livrée par Dan Lacksman et Michel Moers. C’est d’ailleurs le sujet qu’ils abordent tout de suite lorsqu’on leur demande s’ils ont des regrets concernant leur aventure électronique commune. “Il y en a un et ça concerne l’Eurovision”, répond Dan Lacksman.