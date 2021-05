Près de douze ans après la disparition de Marc Moulin et alors qu’ils avaient dit que Telex, c’était définitivement fini,

Dan Lacksman et Michel Moers remettent le couvert ? Oui… et non. This Is Telex n’est pas, ni un nouvel album, ni une simple compilation. C’est un peu des deux à la fois et certainement une manière de redécouvrir sous un jour nouveau cet ovni belge qu’a été le trio qui nous a représentés à l’Eurovision en 1980. Le voici désormais signé sur le prestigieux label anglais Mute. Dan Lacksman et Michel Moers reviennent sur cette aventure pas comme les autres.