Il chante toujours l'amour mais abord aussi, et surtout, des thèmes graves magnifiés par son sens imparable de la mélodie. Brillant.

À 73 ans, avec plus de 50 ans de carrière, 26 albums studio et 13 live, Julien Clerc n’a plus rien à prouver à personne. Pourtant, avec Terrien, sa nouvelle pierre discographique sortie le mois dernier, il surprend à être là où on ne l’attend pas. Lui qui n’a pas son pareil pour chanter l’amour livre douze titres où abondent les thèmes de société, chose inhabituelle chez lui. Il est question de la planète, du Brexit, de la dépression, etc. Le tout sur des mélodies solaires à l’image de “Mon refuge” qui ouvre l’album.

“Ce sont les textes et les thèmes qui y sont abordés qui m’ont inspiré ces musiques, dit-il. Quand le texte est grave, j’aime bien trouver des musiques positives, ça ne sert à rien de surjouer. J’ai été très bien servi par les auteurs. Ce n’est pas un disque de confinement, où les éléments extérieurs influent sur votre humeur. Au contraire, j’ai essayé de me réfugier dans la musique pour passer cette période.”

Ce doit être difficile de trouver un équilibre pour marier un propos grave avec une mélodie plus enjouée ?

(...)