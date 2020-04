Pour son trentième anniversaire, le 1er mai, The Beatles Story, alias le musée officiel des Beatles à Liverpool, espérait pulvériser son record d’entrées (310 894 visiteurs l’an dernier) et, qui sait, entrer dans le top 100 des attractions les plus touristiques du Royaume-Uni. Le coronavirus en a décidé autrement et les fans devront encore attendre quelques mois avant de pouvoir plonger à nouveau dans les souvenirs des Fab Four.

Enfin, plonger est un bien grand mot. S’y traîner à un rythme de limace arthritique correspond plus à la réalité.