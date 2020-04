Six ans après Invisible, l’artiste liégeois est de retour avec un opus qui tranche avec le précédent.

À la suite d’une maladie rare, Thomas Médard alias The Feather, a dû se confiner avant l’heure. Les mois passés chez lui ont donné naissance à son second album, Room. Ironie du sort, celui-ci sort au moment où la majorité du monde est également appelée à rester à la maison. "J’ai l’impression que l’album paraît dans un contexte où les gens pourront peut-être mieux comprendre l’état d’esprit dans lequel j’étais à ce moment-là, étant donné qu’ils se retrouvent dans une situation similaire en l’écoutant. C’est un peu étrange parce qu’il y a une sorte de connexion qui se fait entre l’actualité et le thème du disque", explique le musicien liégeois.