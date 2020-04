Moins flamboyants, les Strokes émergent du néant pour s’offrir un retour réussi et équilibré avec l’album The New Abnormal.

Le groupe de rock le plus révolutionnaire du début du second millénaire aura finalement connu un parcours des plus classiques. L’explosion, d’abord, fin de l’été 2001, avec ce Is This It qui vaut instantanément aux gamins branchés du Lower East Side le statut aussi lourd que flatteur de "grands sauveurs du rock planétaire". En un peu plus de 36 minutes, le quintet donne un monstrueux coup de projecteur à la scène indé new-yorkaise et son revival post-punk, qui font notamment émerger Interpol et les Yeah Yeah Yeahs, ouvrant royalement la voie à la nouvelle vague Brit Rock menée par les Libertines, Franz Ferdinand et autre Arctic Monkeys.

(...)