Quatre ans après la création que sont devenus les Kids United ?

La plupart d'eux s'épanouissent désormais en solo voire en duo. L'un d'eux a même tenté sa chance à The Voice Angleterre. La benjamine de l'aventure veut créer les Kids United 2.0.

Carla, 16 ans

Carla, qui a fait partie de l’équipe le moins longtemps, sort un premier album constitué de reprises de génériques d’émissions Disney en 2017 avant de revenir avec le titre ‘Double mise’ l’année dernière, sans que les ventes ne décollent véritablement.”

Nilusi, 19 ans

Nilusi est restée plutôt occupée ces dernières années. Après un single en duo en 2017, elle crée son propre label de musique et joue dans la série Profilage. . En 2019, elle sort ‘Je veux’ et participe à l’émission ‘Je suis une célébrité, sortez-moi de là !’.”

Esteban, 19 ans

Esteban s’est lancé en duo avec son cousin Diego. Les deux Espagnols viennent de sortir leur nouveau morceau en mai dernier intitulé ‘Quand je te vois’, mais le succès n’est pas encore au rendez-vous.”

Gabriel, 17 ans

Gabriel Dryss a décidé de tenter sa chance en Angleterre via l’émission The Voice plus tôt cette année. Il a également intégré la nouvelle saison de la série Clem .”

Gloria, 11 ans

La benjamine du groupe, Gloria, 11 ans, a elle décidé de rester dans l’aventure Kids United et reformer un groupe deuxième génération, dorénavant composé de Valentina, Ilyana, de Dylan et de Nathan.”