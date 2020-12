Comme chaque, la DH a décortiqué les classements de l'Ultratop pour déterminer qui a fait chanter et danser les Belges en 2020.

Les années se suivent et se ressemble dans les charts de notre Ultratop. Du moins pour un nom, celui d’Angèle dont le Brol ne cesse faire parler de lui. Après avoir été troisième du classement des ventes d’albums en 2018 et premier l’an dernier, le voici qui termine 2020 sur la deuxième marche du podium. La Bruxelloise a conforté son titre de chanteuse belge ayant passé le plus de temps à la première place. Désormais, elle affiche 28 semaines en tant que numéro 1 dans la catégorie albums. Chapeau !

(...)