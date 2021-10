C'est la douche froide pour les fans de The Weeknd. Alors que le nouvel album du chanteur sortira le 19 novembre, on a appris l’annulation des deux concerts qu’il devait donner au Sportpaleis d’Anvers les 28 et 29 septembre 2022.

Les dates belges du chanteur ne sont pas les seules concernées. En réalité, il a annulé tous ses concerts en salles, soit une centaine. En lieu et place, il a annoncé une tournée mondiale des stades. “Suite aux contraintes imposées en salle et la demande d’ajouter des dates de concert, j’ai décidé de faire quelque chose de plus grand et de particulier qui requiert de se produire dans des stades", explique-t-il sur les réseaux sociaux.

Concrètement, toutes les personnes qui avaient acquis des places pour les dates anversoises (ou ailleurs) seront automatiquement remboursées. Et, chose très importante, ces mêmes personnes seront prioritaires pour acheter des places pour la tournée des stades.

Reste à savoir quand ces nouveaux concerts seront programmés et où. Parce que jusqu’ici, rien n’est annoncé. Qu’en sera-t-il pour la Belgique ? On ne voit qu’une solution : le stade Roi Baudouin. Il a la capacité d’accueillir le public de deux Sportpaleis.