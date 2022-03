Dua Lipa et Ed Sheeran sont accusés d’avoir copié d’autres artistes pour faire leurs tubes. En jeu, il y a des millions d’euros.

Cela fait longtemps que les affaires de plagiat s’invitent dans l’actualité. Mais toutes n’ont pas le retentissement de celles qui font la Une en ce moment. Elles concernent Ed Sheeran et Dua Lipa, deux des plus gros vendeurs de musique actuellement.

Ed Sheeran a comparu vendredi devant la Haute Cour de Londres. Avec ses coauteurs, il est accusé par un duo d’auteurs-compositeurs, Sami Chokri et Ross O’Donoghue, de s’être très largement inspiré de leur chanson "Why" de 2015 (550 000 vues sur YouTube) pour faire son tube "Shape Of You", la chanson la plus écoutée et vendue en 2017 (plus de 5,4 milliards de vues sur YouTube !). "M. Sheeran est indubitablement très talentueux, c’est un génie. Mais c’est aussi une pie. Il emprunte des idées et les jette dans ses chansons, parfois il le reconnaît, parfois pas, (cela) dépend de qui vous êtes et s’il pense qu’il peut le faire en toute impunité", a expliqué leur avocat.