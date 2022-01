Alors qu’il squattait les deuxième et troisième marches du podium en 2020 avec "In Your Eyes" et "Blinding Lights", The Weeknd s’est offert en 2021 la couronne de titre le plus diffusé en radio en Belgique. Il arrive en tête du classement avec "Save Your Tears", tant du côté flamand qu’en francophonie. Le Canadien laisse loin, très loin derrière lui ses poursuivants et cela avec un titre paru en… mars 2020.

Extrait de l’album After Hours, le single a cependant bénéficié de plusieurs sorties, dont un remix avec Ariana Grande diffusé l’an dernier.

Les dauphins de The Weeknd, du côté des radios francophones, sont Imagine Dragons avec "Follow You" et "Never Going Home" de Kungs.

Autre constat : les rappeurs sont absents du top 10 des chansons les plus programmées en radio, toutes catégories confondues.

