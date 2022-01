Chose promise, chose due, The Weeknd sortira son nouvel album ce vendredi 7 janvier. Le jour de l’An, il avait dévoilé sur Instagram une conversation avec son directeur artistique dans laquelle il mentionnait qu’il ne tarderait pas à dévoiler le successeur du très acclamé After Hours (2020).

Après avoir dévoilé le titre de ce disque, dawn FM, il en a révélé la tracklist ce mercredi, toujours via les réseaux sociaux. Avec une sobriété très très… sobre : une vidéo d’une minute sous l’intitulé “Tracklist”. Au menu : 16 titres annoncés comme constituant “un nouvel univers sonore issu de l’esprit de The Weeknd”.

Parmi ceux-ci deux semblent déjà l’occasion d’un featuring. “A Tale By Quincy” et “Phantom Regret By Jim” puisque le Canadien a dévoilé dans la liste des collaborations pour cet album les noms de Quincy Jones et de Jim Carey. Ce dernier a d’ailleurs fait part de sa joie de participer à ce projet. Il se pourrait même que ce soit sa voix que l’on entende sur le teaser. Cela laisse à penser à un final façon “Thriller” de Michael Jackson sur lequel se faisait entendre la voix de Vincent Price.



Pour le reste, c’est le mystère le plus complet. Même la maison de disque, ici en Belgique, Universal en l’occurrence, n’a pas entendu l’album et ne devrait en prendre connaissance que lorsque l’artiste le lâchera sur les plateformes de streaming. Tout juste peut-on constater que The Weeknd est toujours bien accroché aux années 80. C’est ce que laissent comprendre quelques mesures que l’on entend à la toute fin du clip. Une rythmique très Eighties, avec la réverbe qui caractérise nombre des productions de l’époque.

Voici la liste complète des titres de "dawn FM ":

1. dawn FM

2. Gasoline

3. How Do I Make You Love Me ?

4. Take My Breath

5. Sacrifice

6. A Tale By Quincy

7. Out of Time

8. Here We Go… Again

9. Best Friends

10. Is There Someone Else ?

11. Starry Eyes

12. Every Angel Is Terrifying

13. Don’t Break My Heart

14. I Heard You’re Married

15. Less Than Zero

16. Phantom Regret by Jim