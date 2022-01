Il arrive ! Non pas l’hiver mais le nouvel album de The Weeknd. Attendu l’an dernier, il débarquera finalement ce vendredi 7 janvier. Le Canadien l’a annoncé à travers un clip vidéo d’une minute dans lequel il dévoile un casting de fou : Lil Wayne, Tyler, The Creator, Oneohtrix Point Never, Quincy Jones et… Jim Carrey. D’après ce dernier, ce disque s’annonce "profond et élégant". Il a fait danser l’acteur et celui-ci a des frissons à l’idée d’avoir participé à cet album dont le titre définitif est Dawn FM. Étant donné le succès rencontré par The Weeknd, ce sera assurément l’une des sorties de l’année, de celles qui donneront le tempo pour 2022 qui s’annonce des plus riches.

Car à côté du successeur d’After Hours (2020), ça risque de se bousculer au portillon. Épinglons tout d’abord deux retours, à commencer par celui de Placebo qui est daté. Neuf ans après Loud Like Love (2013), Brian Molko et Stefan Olsdal amorcent leur retour sur le devant de la scène. Never Let Me Go sortira le 25 mars (cela fait deux ans qu’il attend dans un tiroir). La recette semble être celle qui a conduit le groupe britannique au succès, comme en attestent les singles "Beautiful James" et "Surrounded By Spies".