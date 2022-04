Sans aucune explication donnée, Kanye West a annulé sa venue au festival californien Coachella, a annoncé TMZ cette semaine. Selon les informations données par le magazine Variety, l'artiste américain n'aurait absolument pas la tête à ça et n'aurait presque pas répété sa prestation scénique.



D'après CNN et selon les déclarations d'une source proche, son absence s'expliquerait par son récent divorce compliqué avec Kim Kardashian. Les organisateurs du festival américain ont eu très peu de temps pour trouver un remplaçant à leur grande tête d'affiche. Ce sera donc le chanteur The Weeknd et le groupe Swedish House Mafia qui prendront place les 17 et 24 avril prochain.

Les artistes joueront dans le désert californien aux côtés d'autres chanteurs et chanteuses à la popularité incroyable. Stromae, Harry Styles, Billie Eilish, Anitta, Franck Ocean, Doja Cat, et bien d'autres tenteront de soulever les foules à l'Empire Polo Club, à Indio, en Californie. Les organisateurs espèrent se rattraper après le report des éditions 2020 et 2021 en accueillant pas moins de 125.000 festivaliers chaque jour.