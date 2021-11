Début octobre, The Weeknd annonçait en avoir fini avec l’enregistrement de son nouvel album. C’était lors d’une de l’émission qu’il anime sur Apple Music, Memento Mort. Plusieurs clips ont été mis en boîte également et “d’autres choses vont venir”, avait ajouté le chanteur. “The dawn is coming” ne cesse-t-il de répéter lors de ses apparitions depuis les Billboard Music Awards et sur ses réseaux sociaux. À savoir : “l’aube arrive”, en français. Il avait évoqué avoir “travaillé sur des musiques pour ces préproductions d’un autre monde” et fait savoir que des “films excitants” sortiraient cet automne, avant l’album qui s’intitulera Dawn.

Les films en question n’étant pas encore rendus public, il faut donc se montrer patient. Rien ne dit que le nouveau The Weeknd sera commercialisé avant la fin de l’année. D’autant que le Canadien a annulé la tournée qui devait débuter en début d’année. En lieu et place, il proposera une tournée des stades intitulée After Hours til Dawn Stadium Tour. Malheureusement, rien n’indique que celle-ci passera par la Belgique alors que les deux concerts programmés au Sportpaleis d’Anvers les 28 et 29 septembre 2022 ont été annulés…

Une série pour HBO

Le nouvel album n’est pas la seule raison pour les fans de se réjouir. Le Canadien a un autre projet en tête : une série en six épisodes pour la télévision. Celle-ci aura pour décor une secte, son gourou et une pop star empêtrée dans tout cela. The Weeknd sera coauteur de celle-ci, aux côtés de Reza Fahim et Sam Levinson. HBO a sauté sur l’occasion : “Quand le multitalentueux Abel ‘The Weeknd’ Tesfaye, Reza Fahim et Sam Levinson sont venus nous proposer The Idol, il était clair que leur vision subversive et révélatrice du culte de l’industrie de la musique était différente de tout ce que HBO avait jamais fait auparavant.”

Aucune date de sortie n’est avancée pour The Idol, le titre de cette série. En revanche, on en sait un peu plus sur le casting. Selon le site Allocine.fr, le chanteur est à l’affiche, de même que Lily-Rose Depp, la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp.

Un autre nom pourrait s’y ajouter et non des moindres, celui de Britney Spears ! The Weeknd l’a dit en évoquant son nouvel album : pour le créer, il a puisé son inspiration dans divers titres, dont” Toxic” et “Everytime” de la pop star enfin libérée de la tutelle qui lui était imposée depuis 13 ans. Et sur son compte Instagram, Britney Spears a elle-même indiqué avoir récemment tourné pour un projet baptisé… The Idol. À ceci près qu’elle en parle comme d’un film.

Film... Série... La frontière est deplus en plus étroite entre les deux genres. Surtout lorsqu'il est question d'une série en six épisodes seulement.