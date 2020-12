Sorti de nulle part ou presque en novembre 2017, “Hit Sale” a hissé Thérapie Taxi au zénith en moins de temps qu’il ne faut pour le dire. Extrait précurseur d’un décoiffant premier album lui aussi baptisé Hit Sale, ce premier tube sur lequel donne aussi de la voix Roméo Elvis, s’est imposé au sommet de notre Ultratop où il est certifié disque d’or, tandis qu’en France, il est disque de diamant avec l’équivalent de plus de 50 millions de streams.

Une aventure qui aura été de courte durée. Après une réédition de leur premier opus et un second sorti l’an dernier, Cadavre Exquis, le groupe a annoncé sa séparation sur les réseaux sociaux. “Après avoir donné 7 années de nos vies à Thérapie Taxi (le groupe s’est formé début 2013 sous le nom de Milky Way avant de prendre son nom définitif à partir de juin 2016, NdlR.), nous avons besoin de grandir autrement, dans une autre cadre. Pas de tristesse, pas de regrets, bien au contraire une somme de souvenirs impérissables et une gratitude infinie pour toutes celles et ceux qui ont rendu ça possible, précise la formation parisienne fondée par Adélaïde Chabannes de Balsac (Adé), guitariste-violoncelliste, et le musicien Raphaël Faget-Zaoui. Enregistrer des albums, parcourir la France et surtout jouer devant des milliers de personnes, tout ça c’est un rêve rare que nous avons eu la chance de toucher du doigt. Jamais nous n’avions vu les choses aussi grandes, jamais nous avions espéré autant.”





Loin de s’en aller comme des voleurs, en faisant le moins de bruit possible, le groupe réserve un dernier projet pour ses fans. La sortie d’un EP d’adieu qui sera disponible le 8 janvier et une tournée l’été prochain. Détail qui représente bien l’esprit particulier toujours affiché par Thérapie taxi, cet EP s’intitulera Rupture 2 Merde, peut-on lire sur la page Facebook.

La DH avait rencontré le groupe en juillet 2018, alors qu’il cartonnait chez nous comme en France. Alors composé des deux membres fondateurs de Milky Way auquel est venu s’ajouter Renaud Bizart, puis Vincent Duteuil et Ilan Rabaté, voici ce que nous pensions de leurs débuts discographiques : “Harmonieux par ses arrangements et sa production, le premier album du groupe, qui totalise 24 semaines de présence dans l’Ultratop francophone, n’en est pas moins un ovni, une sorte de fourre-tout musical qui part dans tous les sens. Un joyeux bordel totalement assumé par le trio.” “Tu te lèves un matin avec l’envie d’écouter un disque de rock et le lendemain matin, tu choisis un album de rap. On fonctionne de la sorte”, confiait Faget-Zaoui. “Il y a des moments où j’ai envie d’avoir un flow vachement cool et de dire des choses un peu trashs. À d’autres moments, j’ai envie d’écrire une chanson d’amour toute mielleuse parce que c’est mon humeur du moment.”

© D.R.



Il est vrai que leur premier titre à avoir été repéré, sur Internet, “Salop(e)” était du genre direct. Très direct… : “Va t’faire enc***r va bien t’faire enc***r salope/J’en ai plus rien à faire j’te cracherais bien mes glaires salope/T’es là tu fais la pute comme une tasspé en rut salope/Alors va t’faire enc***r va bien t’faire enc***r salope”. Provocation gratuite pour faire le buzz ? Adé assurait que non : “C’est de l’authenticité ; on dit les choses comme elles sont. Quand on a mal et qu’on s’est fait larguer par une meuf ou un mec, on se dit tous Va te faire enc***r, tu me fais chier. Normalement, ça ne se dit qu’à soi-même ou entre potes mais le principe de l’art, c’est aussi de mettre à nu ce que tout le monde garde à l’intérieur. C’est un exutoire. Et ce qui est génial, c’est quand à la fin d’un concert quelqu’un vient dire qu’il s’est fait larguer et que notre chanson lui a fait du bien. Et ça marche aussi bien pour les mecs que pour les meufs.”

Rendez-vous cet été, si la situation sanitaire le permet, pour un dernier baroud d’honneur, qui à l’image des membres de Thérapie Taxi, pourrait être la plus festive des fêtes d’adieux.