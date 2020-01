À la première place des charts américains cette dernière semaine, "The Box" de Roddy Ricch, extrait de son premier disque Please Excuse Me For Being Antisocial. Le rappeur frappe fort en s’installant simultanément en pole position dans le classement des titres et dans celui des albums. Les derniers à y être parvenus sont Lady Gaga et Bradley Cooper avec la bande originale du film A Star Is Born en 2018. Un tube qui semble être venu de nulle part, qui n’a pas été choisi comme single et qui ne comporte même pas de clip officiel. Pourtant, l’artiste de 21 ans comptabilise plus de 125 millions d’écoutes sur les plateformes de streaming.

Son succès soudain s’explique notamment par l’utilisation du titre dans des vidéos sur TikTok. Une application chinoise qui fait un véritable tabac chez les jeunes. La plateforme de réseautage social revendique 800 millions d’utilisateurs actifs par mois dans le monde et occupe la septième place des applications les plus téléchargées ces dix dernières années.

(...)