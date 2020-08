On l’a vu ces derniers mois, les artistes débordent de créativité pour continuer de faire vivre leur musique et garder un lien avec les fans, même si tous les concerts et festivals sont annulés à cause de la pandémie. Après l’immense prestation de Travis Scott dans le jeu vidéo Fortnite qui a réuni pas moins de 12 millions de spectateurs ou le concert live en réalité virtuelle de Jean-Michel Jarre en juin dernier, c’est au tour de The Weeknd de voir les choses en grand.

Le 7 août prochain l’artiste canadien proposera un concert en réalité augmentée qui sera disponible uniquement sur TikTok. Ce sera la première fois que la plateforme préférée des jeunes accueillera un évènement de ce genre. Bien qu’elle ait permis à de nombreux artistes de diffuser des concerts en live comme ceux d’Alicia Keys ou Megan Thee Stallion, un show plus immersif sera une expérience inédite.

Le chanteur apparaîtra sous forme d’avatar et présentera des titres de son dernier album After Hours. Il n’est pas étonnant que The Weeknd ait choisi de collaborer avec ce réseau social. Son titr e "Blinding Lights" a été l’objet d’un challenge viral. Plus de 1,5 million de vidéos ont utilisé cette chanson. Une mise en avant importante, même si l’artiste n’avait pas spécialement besoin de publicité étant donné qu’il est l’artiste le plus écouté sur Spotify avec 60 millions d’auditeurs mensuels.

L’interprète de Starboy utilisera cet évènement pour lever des fonds pour l’organisation "Equal Justice Initiative" qui lutte contre l’incarcération de masse, les sanctions excessives et les injustices raciales aux États-Unis. Le public pourra faire des donations sur la plateforme, qui s’est engagée à égaler la somme récoltée. Du merchandising exclusif autour de cette expérience sera aussi disponible.