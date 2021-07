Dans Tina, documentaire testament signé Dan Lindsay et T. J. Martin, la star revient sur les écueils de sa vie et comment elle les a surmontés. À voir sur Apple TV et Google Play.

Qui n’a pas été frappé par la foudre Tina Turner sur scène n’a jamais vu de spectacle rock’n’roll. Bon, d’accord, les Stones, U2 et ses cathédrales dressées dans les stades, les invitations d’Alice Cooper à partager ses cauchemars, Johnny au Stade de France… Mais Tina, l’énergie de Tina, la voix de Tina émergeant du fond des âges, le jeu de jambes affolant de Tina, la générosité illimitée de Tina, on chercherait en vain un équivalent. Le James Brown de la grande époque ? Peut-être.

Tout ça pour recentrer quelque peu la question. Depuis la dernière tournée de la diva du rock, en 2009, les projecteurs semblent ne plus se focaliser que sur les déboires de sa vie privée avec feu Ike Turner. Il est certain que Tina, le dernier documentaire en date, poroposé sur Apple TV et Google Play, ne pouvait faire l’impasse sur la question dramatique, inacceptable, de la violence conjugale, physique et psychologique dont elle a été victime pendant dix-sept ans.