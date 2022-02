Soyons honnête, lorsque la rumeur d’un nouvel album de Tears For Fears a pris de l’ampleur, la crainte s’est invitée dans l’esprit du fan du groupe que je suis et qui a connu les succès des années 80 : “Mad World”, “Sowing The Seeds Of Love”, “Everybody Wants To Rule The World” et “Shout”, bien entendu. Dix-huit ans après leur dernier album, Everybody Loves a Happy Ending, en 2004, qu’allaient bien pouvoir raconter Roland Orzabal et Curt Smith ? D’autant que les deux comparses ont connu des temps bien compliqués, notamment avec le départ du second cité pendant la dernière décennie du XXe siècle, anéanti par le succès et la frénésie des tournées.

La question se posait d’autant plus qu’en deux décennies, le monde de la musique a été bouleversé. On ne fait pratiquement plus aujourd’hui des albums à l’ancienne, les sonorités ont changé, la consommation de la musique aussi. Autant d’éléments dont il faut tenir compte et qui doivent être assimilés dans le processus créatif, ce qui est tout sauf évident quand pendant près de 20 ans on a certes tourné beaucoup, mais plus enregistré en tant que groupe.