La chanson de Tom Leeb, T he Best In Me, choisie pour représenter la France à l’Eurovision, n’a manifestement pas été appréciée par le ministre de la Culture français, Franck Riester. "Ça m’a un peu cassé les oreilles ce matin à la radio" a-t-il déclaré sur le site de Jean-Marc Morandini. Une réflexion que le fils de Michel Leeb risque d’entendre souvent d’ici le 16 mai, date du concours. Mais pour une fois, on ne pourra pas taxer nos voisins de chauvinisme.