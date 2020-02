Il est bien loin le temps où la France faisait des étincelles au Concours Eurovision de la Chanson.

La dernière victoire de nos voisins remonte, en effet, à 1977 avec " L’Oiseau et l’Enfant " de Marie Myriam. Cette année, ce sera à Tom Leeb, fils de l’humoriste Michel Leeb, que reviendra la tâche de faire briller l’Hexagone à l’événement musical qui en est à sa 65e édition. Le jeune homme de 30 ans interpréter a "The best in m e ", une ballade romantique où se succèdent couplets en franç ais et refrain en anglais. Dans la vidéo de présentation du titre, Tom Leeb chante aux pieds de la tour Eiffel illuminée. Un beau clin d’œil au pays qu’il défendra, en mai prochain, à Rotterdam. Espérons pour lui que sa prestation aura davantage de succès que celle de Bilal Hassani, l’année dernière. Pressenti comme le prochain grand vainqueur de l’Eurovision, ce dernier avait croulé sous les critiques suite à son échec - il s’est retrouvé en 16e position du classement final - au concours.