Le chanteur Tom Parker, du boys band The Wanted, est décédé à l'âge de 33 ans des suites d'une tumeur au cerveau.

Tom Parker était membre du groupe The Wanted, formé en 2009. Il laisse derrière lui une femme et deux enfants.

Son groupe a annoncé la triste nouvelle sur son compte Instagram: "Nous sommes dévastés par cette perte tragique et prématurée. Tom était un mari et un père incroyable. Il était notre frère. Les mots ne peuvent exprimer notre chagrin. Pour toujours dans nos cœurs", écrivent les membres de The Wanted.